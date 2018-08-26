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Koltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında, iş yeri ve içerideki ürünler yandı.

Koltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında, iş yeri ve içerideki ürünler yandı. Söndürme çalışması yapan itfaiye ekiplerinin baretleri de yangında zarar gördü.
Mahmudiye Mahallesi İmar Sokak'taki 3 katlı koltuk döşeme atölyesinde, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, İnegöl İtfaiyesi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Atölyeyi saran alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekiplerin baretleri de yangında zarar gördü. Alevler, yoğun çalışmalar sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında atölye ve içindeki ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Koltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördüKoltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördüKoltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördüKoltuk atölyesindeki yangını söndüren itfaiyecilerin baretleri zarar gördü

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