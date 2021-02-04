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Koltuk imalathanesinde yangın korkuttu

04.02.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan etkilenerek zehirlendi.

Yangın, İnegöl Metal Sanayi 26. Sokak’ta bulunan bir koltuk firmasına ait imalathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bir saatlik çalışma sonucu yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Gelen ekipler dumandan etkilenen işçiye müdahalede bulunarak hastaneye sevk etti. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana gelirken çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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