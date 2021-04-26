Koltuk krizi: "Kadın olarak incinmiş hissettim"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'daki Ankara ziyaretinde yaşanan protokol kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yan yana koltuklarda otururken kendisinin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında kanepede oturtulmasına yönelik tepkisini yinelerken "Bir kadın olarak, bir Avrupalı olarak incinmiş ve yalnız hissettim" dedi. AB-Türkiye ilişkileri üzerine gerçekleştirilecek oturum öncesi açıklamalarda bulunan Alman siyasetçi, Ankara'da yaşanan olayın, kadın siyasetçilere yönelik küçümsemeyi ve AB'nin cinsiyetçilikle mücadele etmesi gerektiği gerçeğini gözler önüne serdiğini söyledi. "Gördüğü muameleyle ilgili olarak Avrupa antlaşmalarında hiçbir gerekçe bulamadığını" ve neden Michel'den farklı bir muamele gördüğüne anlam veremediğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı, "Bu yüzden bunun sadece kadın olduğum için yaşandığı sonucuna varmak zorunda kalıyorum" diye ekledi.

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanıyım. Avrupa Komisyonu'nun başkanıyım. Ve Türkiye'yi ziyaret ederken de bu doğrultuda muamele görmeyi bekliyorum. Ama görmedim" diyen von der Leyen "Bu, kadınlara her yerde ve her zaman eşit şekilde davranılması için daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. Ankara'daki olayın medyadaki yankılarının ardından bazı Avrupalı yetkililer, Michel'in diplomatik hiyerarşide von der Leyen'in üstü olduğunu vurgulamıştı. Ancak von der Leyen'in daha sonra Brüksel'de ikili görüşme gerçekleştirdiği Michel'e, "bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" açıkça ifade ettiği bildirimişti. Avrupa'yı da eleştirdi Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında da "Türkiye ile diyaloğa yeniden başlanması" için kadın haklarına saygının bir ön koşul olması zorunluluğunu dile getirirken Avrupa'nın kendisinin de bu konuda atacak adımları olduğunu söyledi. Ankara'daki olayın kameralar karşısında gerçekleştiğini ve böylece görüntülerin tüm dünyada manşetlere taşınabildiğini hatırlatan von der Leyen maalesef birçok kadının bu kadar şanslı olmadığının altının çizdi. Milyonlarca kadının aksine kendisinin bu haksızlıklara karşı mücadele edebilme şansı olduğunu ve bu nedenle kendini ayrıcalıklı hissettiğini belirten von der Leyen, her gün gözlerden uzakta binlerce çok daha ciddi olayın yaşandığını ifade etti.