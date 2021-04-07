"Koltuk Skandalı" Avrupa'nın gündeminde

AB Komisyonu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Komisyon Başkanı von der Leyen için Erdoğan'ın yanında yer verilmemesinin şaşkınlık yarattığı, ancak Komisyon Başkanı'nın, "protokol kurallarına karşı, görüşmelerin içeriğine öncelik vermeyi tercih ettiği" bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen‘e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinde, Charles Michel gibi Erdoğan’ın yanında yer verilmemiş ve von der Leyen bu ikiliden oldukça mesafeli bir şekilde bir koltukta oturmak zorunda kalmıştı. Sosyal medyada da gündeme oturan söz konusu olayı çok sayıda kullanıcı "SofaGate" (KoltukGate) etiketi ile paylaştı. İki Avrupalı liderin Erdoğan'ı ziyaretine ait görüntülerde, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in, Erdoğan’ın yanında oturma imkanı bulamayınca kısa bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Sözcü ayrıca, Ursula von der Leyen'in protokol açısından Charles Michel ile aynı seviyede olduğunu ve bu sebeple görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturması gerektiğini ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Ankara'daki görüşme sırasında kanapeye oturmak zorunda kalmasını Avrupalı siyaasetçiler de eleştirdi.

Avrupa Parlamentosundaki Sosyal Demokrat grubun başkanı Iratxe Garcia, kısa süre önce kadınları korumayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen Türkiye’de, "şimdi de Avrupa Komisyonunun kadın başkanına, resmi bir ziyarette yer verilmediğini" belirterek, bunun "utanç verici" olduğunu dile getirdi.

AP'nin liberal milletvekillerinden Sophie in 't Veld ise, yaşanan olayın "tesadüf değil, kasıt olduğunu" ifade ederek, Charles Michel’in, Ursula von der Leyen’e gösterilen bu tavrı protesto etmemesini eleştirdi.

Ursula von der Leyen'e yönelik tavrı eleştiren bir diğer isim de Almanya'daki muhalefet partilerinden Yeşiller'in federal parlamento milletvekili Cem Özdemir oldu. Özdemir konuyla ilgili olarak, "Bu tarz işleri Putin, Erdoğan vb. gibi baskıcı maçolar bilinçli olarak yapar. (…) Sineye çekebilirsiniz ama buna mecbur değilsiniz. Ancak bu adamlardan (sineye çekerek) saygı göremezsiniz!"

Ursula von der Leyen ve Charles Michel, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olası adımları görüşmek üzere salı günü Ankara'ya giderek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

AFP,dpa / ET,JD

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