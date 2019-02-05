Koltukta doktor, masada dünya şampiyonu

Antalya’da yaşayan Irak Türkmeni diş hekimi Kürşat Çavuşoğlu, farklı özellikleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Çavuşoğlu, mesleğinin yanı sıra masa tenisinde 5 dünya şampiyonluğu, onlarca kupa ve yüzlerce madalyanın sahibi oldu.

Irak Kerkük’te üniversite okuyamadığı için Türkiye’ye gelerek diş hekimliği okumaya başlayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Kürşat Çavuşoğlu’nun hikayesi, başarı öyküsüyle dolu. Üniversiteyi bitirdikten sonra diş hekimliğine başlayan Çavuşoğlu, 7 yaşında Irak’ta başladığı masa tenisi sporunu Türkiye’de ve hekimlik için eğitim almaya gittiği 3 ülkede de sürdürdü.

Yılın hekimi seçildi

2012 yılında ‘yılın hekimi’ seçilen Çavuşoğlu, tıptaki başarısını sporda da devam ettirdi ve dünya şampiyonluğuna kadar uzandı. Kerkük Türkmen’i olan Çavuşoğlu, masa tenisinde Irak, Türkiye, Danimarka ve İsveç liglerinde oynayarak onlarca ulusal ve uluslararası dereceler kazandı.

Türkiye’ye 5 dünya şampiyonluğu kazandırdı

2012’de Antalya‘da ilk kez katıldığı Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları‘nda masa tenisi dalında hem tekler hem de çiftlerde iki altın madalya kazandıran Çavuşoğlu bunun yanı sıra sağlık olimpiyatı olarak adlandırılan oyunlarda 2013 Hırvatistan, 2014 Avusturya, 2015 İrlanda ve 2017 Fransa olmak üzere teklerde 5 kez dünya şampiyonluğu kazandı.