HABER

Kolu kopmuş erkek cesedi bulunmuştu! 3 arkadaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 19:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına atan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi’nde 25 Kasım’da kurumuş bir dere içerisinde kolu kopmuş ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan Afgan uyruklu Mojibullah Azizi’ye ait cesedin cinayet kurbanı olduğu anlaşıldı.

Vahşi köpekler tarafından kolu koparılmış ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan Mojibullah Azizi’e ait cesetle ilgili olayın aydınlatılması amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturularak geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Özel ekip tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki kameralar, MOBESE sistemleri, araç kiralama şirketleri, taksi durakları, otobüs firmaları, oto yıkama ve emlak şirketlerinde araştırmalar yapıldı. Mojibullah Azizi cinayetiyle ilgili olayın şüphelilerinin K.A., R.S.K., İ.M., L.M.O. ve M.İ.O. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Özel ekip şüpheli şahıslardan K.A. ve R.S.K.’yi yurtdışına kaçmak isterken Yozgat‘ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimliklerle yakaladı. Diğer şüpheli İ.M. ise Manisa il merkezinde yapılan takip sonucunda yakalandı.

Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O. isimli 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda kaçak cep telefonları, çok sayıda telefon kartı, sahte pasaport ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin başarılı çalışmalarıyla aydınlatılan olayla ilgili Afgan uyruklu K.A., R.S.K. ve İ.M. olmak üzere 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Ordu Valisi Yavuz: “Katil zanlısının 12 suç sabıkası var”Ordu Valisi Yavuz: “Katil zanlısının 12 suç sabıkası var”
Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdıYozgat’a mevsimin ilk karı yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa cinayet tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.