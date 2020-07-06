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‘Kolum yanık’ diyen dilenciden 'pes' dedirten cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:27 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda koluna sardığı bezle kolunun yanık olduğunu söyleyerek vatandaşların duygusunu sömüren dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Zabıtayı da kandırmaya çalışan dilenci gazetecinin, ‘Sakat mısın?’ sorusuna ise ‘Sakat değilim’ diye cevap vermesi 'pes' dedirtti.

‘Kolum yanık’ diyen dilenciden 'pes' dedirten cevap

Beyoğlu’nda üzerinde kimliği olmayan bir kişi koluna sardığı sargıyla engelli numarası yapıp dileniyordu. Hiçbir sağlık problemi olmadığı halde sakat olduğunu söyleyen dilenciyi fark eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şahsı takip etti. Ardından İstiklal Caddesi’nde dilenciyi durduran ekipler şahsı sorgulayınca kolunda herhangi bir engeli olmadığını gördü.

'PES' DEDİRTEN CEVAP

Dilencinin gazetecilerin sorduğu “Sakat mısın?” sorusuna ise “Sakat değilim” demesi ise 'pes' dedirtti.

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Beyoğlu’nda çalışan bir kişi ise şahsın 1 senedir orada olduğunu ve bu şekilde dilendiğini söyledi. Kimliği belirsiz dilenci zabıta ekipleri tarafından alınarak Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahsa kabahatler kanunu gereği işlem yapılarak 187 lira para cezası kesildi. Sahtekar dilenci yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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