HABER

Koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

Aksaray'da oynarken koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet K. (9), Kılıçaslan Mahallesi 1328. Sokak'ta evlerinin yakınlarında oynarken demir korkuluklarının üzerine düştü.

Koluna demir korkuluk saplanan Muhammed K, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından korkuluklar kesilerek kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet K'nin koluna saplanan demir parçası, ameliyatla çıkartıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

PARTNEREkmekten öyle bir şey çıktı ki...Ekmekten öyle bir şey çıktı ki...
Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için duaDiriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua
Ankara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördüAnkara'da sergilenen modifiye araçlar yoğun ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.