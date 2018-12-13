HABER

Koluna enjekte ettiği maddeyle intihar eden hemşire, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 22:22 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Özlem İlhan (30), iddiaya göre evinde koluna şırınga ile bilinmeyen madde enjekte etti.

Koluna enjekte ettiği maddeyle intihar eden hemşire, kurtarılamadı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Özlem İlhan (30), iddiaya göre evinde koluna şırınga ile bilinmeyen madde enjekte etti. İlhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Abdulgaffar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Özlem İlhan'dan haber alamayan arkadaşı, akşam saatlerinde oturduğu evine gitti. İlhan'ın evinin ışıkların yandığını gören arkadaşı, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, İlhan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ise ilk müdahalenin ardından hemşireyi çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlhan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolunda iğne izi bulunan Özlem İlhan'ın evinde araştırma yapan ekipler, kullanılmış şırınga ile henüz bilinmeyen bir madde bularak incelemek üzere emniyete götürdü. İlhan'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
Kamyon, yol kenarındaki 2 polis aracına çarptı: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı (2)- YenidenKamyon, yol kenarındaki 2 polis aracına çarptı: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı (2)- Yeniden
FETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandıFETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

'Canıma zarar geleceğinden endişe ediyorum' dedi! Fatih Portakal'a bir şok daha

'Canıma zarar geleceğinden endişe ediyorum' dedi! Fatih Portakal'a bir şok daha

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.