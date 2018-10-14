Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bahçe duvarı üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip düşen Muhammed Kandemir (9), sol koluna saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün Kılıçaslan Mahallesi 1328'üncü sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Kandemir, bir evin bahçe duvarına çıkıp oynamaya devam etti. Dengesini kaybedip düşen Muhammed'in, sol kolunun dirsekten üst kısmına duvarın üzerindeki demir çubuk saplandı. Muhammed'in çığlıkları üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri durumu fark edip, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle demir çubuk duvardan kesildi. Ardından Muhammed, koluna saplanan demir çubukla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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