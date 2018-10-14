HABER

Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

  AKSARAY'da bahçe duvarı üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip düşen Muhammed Kandemir (9), sol koluna saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  Olay, dün Kılıçaslan Mahallesi 1328'üncü sokakta  meydana geldi.

Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bahçe duvarı üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip düşen Muhammed Kandemir (9), sol koluna saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, dün Kılıçaslan Mahallesi 1328'üncü sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Kandemir, bir evin bahçe duvarına çıkıp oynamaya devam etti. Dengesini kaybedip düşen Muhammed'in, sol kolunun dirsekten üst kısmına duvarın üzerindeki demir çubuk saplandı. Muhammed'in çığlıkları üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri durumu fark edip, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle demir çubuk duvardan kesildi. Ardından Muhammed, koluna saplanan demir çubukla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldüKoluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Apartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştüApartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştü
Otomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdiOtomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

İran'ın yeni yerli otomobili

İran'ın yeni yerli otomobili

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.