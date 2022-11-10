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Kolunda büyüttüğü burnu yüzüne naklettiler

10.11.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da gerçekleşen operasyonda kadının kolunda yapılan geliştirilen burun, ameliyatla yüzüne nakledildi. Gelişen teknoloji sayesinde deforme olan burun yeniden büyütülerek nakledildi. Uzun yıllar süren süreç sonunda kadının sağlığı çok iyi.

Kolunda büyüttüğü burnu yüzüne naklettiler

2013 yılında, Fransa'nın Toulouse kentinden bir hasta kanser tedavisinde yapılan kemoterapi sonrası burnunun bir kısmını kaybetti. Rekonstrüksiyon girişimlerine ve protez başarısızlıklarına rağmen yıllarca burunsuz yaşadı. Gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde, kendi kolunda büyüttüğü yeni bir burnu elde etti.

BURNU ÖN KOLUNDA BÜYÜTÜLDÜ

Kıkırdak yerine 3 boyutlu biyomateryalden yapılmış özel bir burun onun için yapıldı ve ardından ön koluna implante edildi.

Takma burnu kapatmak için şakağından alınan deri grefti kullanılarak, uzantı yüzüne nakledilmeden önce iki ay boyunca kolunda büyüdü.

PROSEDÜR BAŞARILI OLDU

Eylül ayında kulak, burun ve boğaz (KBB) ve serviko-yüz cerrahları koldaki kan damarlarını yüzdeki damarlara bağlamak için mikrocerrahi kullandılar ve burnu başarıyla naklettiler. Toulouse Üniversite Hastanesi ve Claudius Regaud Enstitüsü'ndeki ekipler sayesinde çığır açan prosedür başarılı oldu.

Evening Standard'a konuşan sağlık görevlileri, "10 gün hastanede yattı ve üç haftalık antibiyotik tedavisinin ardından hasta çok iyi durumda" dedi.


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kanser

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