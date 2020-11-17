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  4. Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

17.11.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

PKK terör örgütünün İstanbul’da saldırı planı son anda engellendi. Suriye’den mülteci gibi aileler arasına katılarak Türkiye’ye bombalı eylem için giriş yaptığı belirlenen terörist Mardin'de yakalandı. Üzerinde patlayıcılarla yakalanan Suriyeli teröristin ifadesinde, “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi. Öte yandan teröristin patlayıcıları koluna sardığı alçıda sakladığı görüldü.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma sonucu terörün kanlı hain planını önledi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

DÜZENEK POLİSLERİ DE ŞAŞIRTTI

Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, mülteci aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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SIRT ÇANTASI ÖZEL YAPIM

Teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise özel yapım olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi.

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HEDEFİ İSTANBUL

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suriyeli teröristin hedefinde ise İstanbul olduğu, ifadesinde de “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.

(DHA)

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