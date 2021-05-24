Kolundaki bandaj dikkat çekmişti! Müge Anlı'ya ne olduğu ortaya çıktı

Birkaç gündür bileğinde sargıyla program sunan Müge Anlı'ya ne olduğu ortaya çıktı. Kolunda bandaj bulunan Anlı, "Bir ara Zeynep Ergül vardı. O bayılırken kolumdan çekince bileğim çıkmış." ifadelerini kullandı.

"BAYILIRKEN KOLUMU TUTUNCA BİLEĞİM ÇIKTI"

Canlı yayında koluyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, "Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor." ifadelerini kullandı.



