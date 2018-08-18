HABER

Kolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'e (65), eşya yardımı yapacaklarını söyleyip, bereketlenmesi için dua okuyacaklarını belirterek kolundaki 3 bileziği alan 2 şüpheli, kaçtı.

Kolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşları

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'e (65), eşya yardımı yapacaklarını söyleyip, bereketlenmesi için dua okuyacaklarını belirterek kolundaki 3 bileziği alan 2 şüpheli, kaçtı. Polis, olayın ardından gözyaşlarına boğulan Özer'i dolandıranları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'in yanına eşya yardımı yapma bahanesiyle yaklaşan 2 kişi, kadının kolundaki 3 bileziği bereketlenmesi için dua okuyacaklarını söyleyerek istedi. Özer, kolundaki bilezikleri çıkartıp verdi. Gülsüm Özer dua okunmasını beklerken, şüpheliler bilezikleri alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gelen polis ekiplerine olayı gözyaşları içinde anlatan Özer, "2 kişi gelip eşya yardımında bulanacaklarını söyledi. Kolumdaki bileziklere dua okuma teklifinde bulundular. Ne olup bittiğini anlamadan kaçmaya başladılar" diye konuştu.
İfade işlemleri için polis merkezine giden Gülsüm Özer'i, gelen yakınları teselli etmeye çalıştı. Polis, 35- 40 yaşlarındaki erkek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşları

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...
İnşaatın 4'üncü katına çıkan kadın, intihara kalkıştıİnşaatın 4'üncü katına çıkan kadın, intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.