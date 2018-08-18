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Kolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'e (65), eşya yardımı yapacaklarını söyleyip, bereketlenmesi için dua okuyacaklarını belirterek kolundaki 3 bileziği alan 2 şüpheli, kaçtı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'e (65), eşya yardımı yapacaklarını söyleyip, bereketlenmesi için dua okuyacaklarını belirterek kolundaki 3 bileziği alan 2 şüpheli, kaçtı. Polis, olayın ardından gözyaşlarına boğulan Özer'i dolandıranları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'in yanına eşya yardımı yapma bahanesiyle yaklaşan 2 kişi, kadının kolundaki 3 bileziği bereketlenmesi için dua okuyacaklarını söyleyerek istedi. Özer, kolundaki bilezikleri çıkartıp verdi. Gülsüm Özer dua okunmasını beklerken, şüpheliler bilezikleri alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gelen polis ekiplerine olayı gözyaşları içinde anlatan Özer, "2 kişi gelip eşya yardımında bulanacaklarını söyledi. Kolumdaki bileziklere dua okuma teklifinde bulundular. Ne olup bittiğini anlamadan kaçmaya başladılar" diye konuştu. İfade işlemleri için polis merkezine giden Gülsüm Özer'i, gelen yakınları teselli etmeye çalıştı. Polis, 35- 40 yaşlarındaki erkek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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