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Kolundan çıkanlara inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Kolundan çıkanlar şoke etti

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Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.
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Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
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Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
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Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
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İşte o anlar...
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