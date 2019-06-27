Kolunu demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kolu demir korkuluklara sıkışan Suriyeli çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçenin Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı Gani Diler Camisi'nin demir korkuluklarına çıkarak oyun oynayan Suriyeli Fehat Rahvari kolunu sıkıştırdı.
Çocuğun yardım çağrısını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve itfaiyeye bildirdi.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinden sonra kurtarılan Rahvari, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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