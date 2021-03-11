Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışırken kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dicle Cadde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesinde yaşayan Savaş Baldır isimli bir işçi, çalıştığı sırada kolunu iş makinesine kaptırdı. Baldır’ın kolunu kaptırdığını gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

