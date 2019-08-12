HABER

Kolunu kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kolunu kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kolunu kıyma makinesine kaptıran 14 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde kurbanlık etlerini kıyma makinesinde çekmek isteyen Suriye uyruklu Halil Zavak'ın (14) sağ kolu makineye sıkıştı.

Yakınları tarafından makineyle birlikte İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Zavak, daha sonra Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zavak'ın kolunu sıkıştığı yerden çıkaramayan sağlık ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri, spiral ve özel makasla makineyi keserek Zavak'ın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Balıkesir'de orman yangını (1)Balıkesir'de orman yangını (1)
Florya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildiFlorya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kolu et makinesine sıkıştı kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada'da yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alan yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.