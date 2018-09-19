Kolunu patoza kaptıran çiftçi, yaşamını yitirdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- ORDU'da fındık patoz makinesine sol kolunu kaptırarak ağır yaralanan Ali Katırcıoğlu (43), 9 gündür tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olay, 10 Eylül Pazartesi günü, Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Katırcıoğlu bahçesinden topladığı fındığı patoza verdiği sırada sol kolunu makineye kaptırdı. Kolu kopan ve kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Ali Katırcıoğlu, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ali Katırcıoğlu, 9 gündür tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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