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Kolunu pres makinesine kıstıran işçi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde, çalıştığı sırada kolunu geri dönüşüm atık kağıt pres makinesine kaptıran işçi hastanelik oldu.Olay, saat 12.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde, çalıştığı sırada kolunu geri dönüşüm atık kağıt pres makinesine kaptıran işçi hastanelik oldu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan C. (42), geri dönüşüm atık kağıtlarını pres makinesi ile balya yaptığı sırada bir anlık dalgınlığıyla sol kolunu makineye kaptırdı. Emirhan C.’nin durumunu görüp yardımına koşan çalışma arkadaşları, yaralı işçinin kolunu makineden kurtardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından burada ilk müdahalesi yapılan yaralı adam daha sonra tedavisi yapılmak üzere ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Emirhan C.’nin ambulansla Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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