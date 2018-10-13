Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K. yaralandı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan 36 yaşındaki Sinan K. dalgınlık sonucu sağ kolunu silindire kaptırdı. Çalışma arkadaşlarının fark etmesiyle durdurulan silindirden kurtarılan Sinan K.'nın sağ kolunda ciddi ezikler oluştu. Sinan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı
Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!
ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti
Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum