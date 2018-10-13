HABER

Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K.

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K. yaralandı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan 36 yaşındaki Sinan K. dalgınlık sonucu sağ kolunu silindire kaptırdı. Çalışma arkadaşlarının fark etmesiyle durdurulan silindirden kurtarılan Sinan K.'nın sağ kolunda ciddi ezikler oluştu. Sinan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kadın, kuzenini işlerine ortak etmişTelefonla dolandırıcılık şüphelisi kadın, kuzenini işlerine ortak etmiş
Elma satın alırken bisikleti çalındıElma satın alırken bisikleti çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.