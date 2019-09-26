KOM Daire Başkanı Çorumlu’yu davul-zurnayla uğurladılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı olarak atanan ve ’Aksaçlı’ lakabı ile tanınan Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu için Kırıkkale’de kurbanlar kesilip, davullu-zurnalı uğurlama töreni yapıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) 20 yıl önce resmi olarak raporlaştıran Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 20 Eylül cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına atanmasının ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende, Kilis Emniyet Müdürlüğünden Kırıkkale’ye atanan Emniyet Müdürü Günter Şenses, görevi KOM Daire Başkanlığına atanan Mahmut Çorumlu’dan devraldı.

KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu burada yaptığı konuşmada, "Kırıkkale’de samimiyet gördük, Kırıkkale’de vatan sevgisi gördük, Kırıkkale’de dürüstlük gördük, yiğitlik gördük, Kırıkkale’de görülebilecek değerlerin en güzelini gördük. Verebileceğiniz en güzel hediyeler verdiniz bana dostluk ve samimiyet. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Çorumlu’nun çok yüksek bir çıta bıraktıklarını ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, "Büyük hedefler bıraktı onun yokluğunu telafi etmek mümkün değil. Onun yaptıklarına yanaşmaya çalışacağız inşallah. Çok kıymetli bir müdürümüzü uğurluyoruz buradan" şeklinde konuştu.

KOM Daire Başkanlığında başarılar elde edeceğini belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kırıkkale İl Emniyet Müdürümüzü aynı zamanda da kıymetli bir dostumuzu uğurluyoruz bu şehrimizden Biz onu bırakmayacağız da kendisi Kırıkkaleli. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kırıkkale’nin bir hemşehrisi. Hiç şüphemiz yok ki gittiği yerde de çok başarılı olacak. Daha üst makamlarda devletimize-milletimize hizmetler edecek. Kırıkkale de kendisini burada çok sevdi, buradaki sevgi gösterisi de bunun en önemli tanığı. Rabb’im yolunu açık etsin" diye konuştu.

Türkiye’de önemli başkanlıklardan bir tanesini yürüteceğini belirten AK Parti İl Başkanı bugün ben biraz hüzünlüyüm. Çok seviyoruz bir ağabeyimiz. Her ne kadar yakın olsa da Ama mesafe var. Gurur duyuyoruz. Kendisi Türkiye’nin en önemli başkanlıklarından bir tanesini yürütecek. Kırıkkale’deki bu sevgiyi, enerjiyi tüm Türkiye’ye yayacak buna inanıyoruz, Allah izin verirse. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Daha sonra Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan duaların ardından kurbanlar kesilip, davullu-zurna ile uğurlanan Çorumlu, vatandaşlar ve emniyet teşkilatı ile vedalaştıktan sonra Kırıkkale’den ayrıldı.