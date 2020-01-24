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KOM ekiplerinden cinsel içerikli ürünlere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen cinsel içerikli ürünlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

KOM ekiplerinden cinsel içerikli ürünlere yönelik operasyon

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen cinsel içerikli ürünlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan ve yasal piyasada haksız rekabet ile haksız kazanç sağlayan veya devlet tarafından yasaklanan ürün satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu-İstanbul karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; çeşitli markalarda 678 adet cinsel içerikli hap, çeşitli markalarda 215 adet cinsel içerikli ürün, çeşitli markalarda 174 adet cinsel içerikli macun ile çok sayıda çeşitli marka ve miktarlarda cinsel içerikli madde gele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahısta gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KOM ekiplerinden cinsel içerikli ürünlere yönelik operasyon

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