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KOM ekiplerinden insan kaçakçılarına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte kayıt belgeleriyle insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İran, Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul’dan 2 araç ile Suriye uyruklu şahısların Kastamonu’ya getirildiği tespit edildi.Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara yolu üzerinde Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı araca gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte kayıt belgeleriyle insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İran, Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul’dan 2 araç ile Suriye uyruklu şahısların Kastamonu’ya getirildiği tespit edildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara yolu üzerinde Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı araca gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde 14 Suriye uyruklu kişinin adlarına düzenlenmiş sahte kayıt belgeleri ele geçirildi.
Yakalanan14 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Yapılan sorgudayakalanan 14 Suriye uyruklu şahıs, Suriye uyruklu M.E. adlı şahıs tarafından 800 ila 3 bin TL karşılığında Kastamonu’ya getirildiklerini söyledi.
İfadeler doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri Suriye uyruklu M.E, Y.E. ve S.E’yi. yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen M.E, Y.E. ve S.E yapılan sorgulamalarında Kastamonu’da ikamet eden Irak uyruklu Q.M.H.A. şahıs tarafından para karşılığı sahte kira sözleşmeleri temin ettiklerini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Irak uyruklu Q.M.H.A.’nıntespit edilen iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda yabancı uyruklu şahısadına düzenlenmiş kira kontratları ele geçirdi.
Soruşturma Savcısının talimatları doğrultusunda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda H.K. ve G.B. ile İran uyruklu F.M, gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda farklı adreslere ait faturalar, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş kira kontratları ve dijital materyallere el konuldu.
Operasyonlarda H.K. ve G.B. ile İran uyruklu F.M. ve Suriye uyruklu M.E, Y.E, S.E, K.J. ve Irak uyruklu Q.M.H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ayrıca operasyonda yakalanan 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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