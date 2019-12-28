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  4. KOM koordinasyonunda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

KOM koordinasyonunda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:48 | Son Güncelleme

Ülke genelindeki operasyonda 6 bin 566 şişe kaçak ve sahte içki ile 2 bin 919 litre sahte içki ele geçirildi - 122 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı, aranan 16 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 566 şişe kaçak ve sahte içki ile 2 bin 919 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte içkiye ulaşılabilirliğin azaltılması ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının görünürlüğünün artırılması amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda dün 81 ilde "Alkol" ismi altında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 bin 377 personel tarafından 1932 iş yerinde yapılan arama ve denetimlerde 3 adresin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 566 şişe kaçak ve sahte içki, 2 bin 919 litre sahte içki, 487 litre etil alkol, 944 adet içki aroması, 904 boş şişe, 8 sahte bandrol, 87 kapüşon, 20 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 766 adet mermi, 11 bin 123 adet makaron, 4 bin 107 paket kaçak sigara, 229 adet puro/sigarillo, 50 gram uyuşturucu madde, 21 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 1557 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ayrıca 10 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Operasyonda, 122 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 39 şüpheli gözaltına alındı, aranan 16 kişi yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü kaçak ve sahte içki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı KOM

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