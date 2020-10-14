HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KOM polisinden ’kaçak içki’ operasyonu: 191 litre ele geçirildi

KOM polisinden ’kaçak içki’ operasyonu: 191 litre ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de KOM polisi ekiplerince yapılan eş zamanlı ’kaçak içki’ operasyonunda 191 litre alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan ve 8 kente yayılan sahte içki ölümlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan iş yeri, kaçak içki üretimi yapılan yerlere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "kaçak içki" operasyonu gerçekleştirildi.191 litre kaçak alkol ele geçirildiBu kapsamda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte kentteki alkol satışı yapılan 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kırıkkale’de KOM polisi ekiplerince yapılan eş zamanlı ’kaçak içki’ operasyonunda 191 litre alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan ve 8 kente yayılan sahte içki ölümlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan iş yeri, kaçak içki üretimi yapılan yerlere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "kaçak içki" operasyonu gerçekleştirildi.

191 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bu kapsamda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte kentteki alkol satışı yapılan 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM ekipleri, işyerlerinde ve depolarında yaptığı aramada 191 litre kaçak içkiye el koydu. Operasyonda gözaltına alınan Y.S.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 kentte 50’den fazla kişi tedavi görüyor
Kırıkkale‘de 7, Muğla‘da 2, Aydın‘da 2, Mersin‘de 6, İstanbul‘da 7, Trabzon‘da 1 ve Zonguldak‘ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti. Geçen hafta sonundan bu yana ise toplam ölü sayısı 45 oldu. 8 kentte 50’den fazla kişi de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Vali duyurdu: Nisan ayından 3 kat kötü durumdayızVali duyurdu: Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız
İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Diğer Haberler
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Kayıp emekli hemşireyi erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşireyi erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Vali Bilgin duyurdu: Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız
Vali duyurdu: Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız
İstanbul Valiliği, 'Beru: Klakson Borizan Birt' oyunuyla ilgili soruşturma başlattı
Valilik duyurdu! O tiyatro oyunuyla ilgili soruşturma başlatıldı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Son dakika: Can Dündar hakkında istenen ceza belli oldu
Can Dündar'la ilgili flaş gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.