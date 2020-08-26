Komada denilen Kim, parti toplantısında konuştu!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ardından ilk kez iktidardaki İşçi Partisi'nin politbüro toplantısında görüntülendi.
Resmi devlet ajansı KCNA’nın dün gerçekleştiğini belirttiği toplantıda Kim, Kuzey Koreli yetkililere, koronavirüs salgını ve yaklaşan tayfunun ülkeye getireceği tehlikelere hazırlıklı olma çağrısında bulundu.
Servis edilen fotoğraflarda, toplantı sırasında sigara içtiği görülen Kim, devletin ‘kötü huylu virüsü uzak tutma çabalarında bazı eksiklikler yaşandığını’ söyledi ancak detay vermedi.
Kuzey Kore’den yapılan resmi açıklamalara göre ülkede henüz bir koronavirüs vakası görülmedi. Olası bir salgının, yaptırımlar altında yaşayan ülkede ciddi bir yıkıma yol açabileceği belirtiliyor.
Son olarak Güney Kore’den tekrar Kuzey Kore’ye kaçan 24 yaşındaki erkeğin virüs taşıdığından şüphelenilmiş, ancak bu doğrulanmamıştı.
Öte yandan Bavi tayfununun da bu hafta ülkede etkili olması bekleniyor.
Bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kim Jong-un'un sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler sık sık gündeme geliyor. Son olarak Kim’in komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği öne sürülmüştü.
Öte yandan Kore yarımadasında, bu yılın en güçlü tayfunu olarak gösterilen Bavi için hazırlıklar hız kazandı. Hem Güney hem de Kuzey Kore’de yetkililer olası can kayıplarının yanı sıra, tarlaların ve evlerin zarar görmemesi için harekete geçti.
Bavi tayfunu, saatte 162 kilometre hızla Kore yarımadasında etkili oluyor.
Güney Kore’nin Jeju adası açıklarında bugünden itibaren etkili olmaya başlayan ve saatte 162 kilometre hızla esen tayfun, sellere ve pek çok yerde ağaçların devrilmesine yola açtı. En az 460 iç hat uçuşu tayfun nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan başkent Seul’de, güçlü rüzgârlara dayanamayacağı endişesiyle koronavirüs test istasyonları da önlem amaçlı kaldırıldı.
Kuzey Kore’de ise Kim Jong-un, tayfundan kaynaklanabilecek kayıpları ve hasarı en aza indirmek için kapsamlı hazırlıklar yapılması çağrısında bulundu. Balıkçı tekneleri sahil bölgelerinden taşınırken, binalar, çiftlikler ve karayolları da koruma altına alındı.
Çinli yetkililer de Sarı Deniz üzerinde yapılacak feribot seferlerini askıya aldı. 7 milyon nüfusa sahip Dalian kentinde halka, evde kalmaları için çağrı yapıldı.