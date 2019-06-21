Komadaki Pervin, yurt dışından gelecek ilacı bekliyor

Mersin’de beyninde geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 40 gündür komada bulunan 18 yaşındaki Pervin İçin, tedavisinde kullanılacak olan ilaçları bekliyor. Geçtiğimiz ayın başında kusma, baş dönmesi, iştahsızlık gibi nedenlerden dolayı hastaneye giden lise öğrencisi Pervin İçin’in beyninde hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık tespit edildi. Hemen ameliyata alınan İçin’e şant takıldı. Bir süre kendini toplayan İçin, daha sonra tekrar fenalaştı ve bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Su toplanmasının yanı sıra vücutta bulanan bir virüsten dolayı Pervin’in menenjit hastalığına yakalandığı belirlendi ancak tedavisinde kullanılacak ilacın Türkiye’de olmadığı öğrenildi. Bununla ilgili hemen rapor düzenleyen hastane, Sağlık Bakanlığı’ndan ilacın talebini yaptı. Bakanlıkta yurt dışında bulunan ilaçla ilgili çalışma başlattı ancak henüz ilaç Türkiye’ye gelmedi. Yaklaşık 40 gündür komada yatan Pervin, ilacının getirtilip, tedavi olmayı bekliyor.

"Pervin’in ölmesini istemiyoruz"

Pervin’in durumuyla ilgili konuşan teyze Serdar Türksoy, kusma, yürüyememe gibi rahatsızlıklardan dolayı yeğenini hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Biz çocuğu Toros Devlet Hastanesi’ne götürdük. Orada çocuğa bir teşhis konulamadı. Daha sonra beyin cerrahı geldi, beyninde tümör olduğu söylendi. Çocuğu hemen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk etti. Orada gereken raporlar, filmler çekildi. Beynine su toplandığı ve acilen ameliyata alınması gerektiği söylendi. Ondan sonra çocuğa beyincikten mideye doğru şant takıldı. Çocuk 10 gün evde çok iyiydi. Daha sonra çocuk tekrar kusmaya, yürüyememeye ve yemek yiyememeye başladı. Yine doktora götürdük. Doktor şantı çıkardı. Daha önce de omuriliğinden sıvı alınmıştı. Orada bir virüs bulunduğu, virüsün de menenjite neden olduğu söylendi. Tabi bu sefer hayati riski olduğunu, düzelemeyeceğini, sadece flucytosine diye bir ilacın düzeltebileceğini ama bunun da yüzde 10 olabileceğinin ihtimalini verdiler. Biz bu yüzde 10’u değerlendirmek istiyoruz. Çocuğumuz 18 yaşında, ölüme terk edilmesin istiyoruz. Cumhurbaşkanım bu konuda bize yardımcı olun. O çocuğun yerinde biz de olabilirdik, bir başkası da olabilirdi. Bu konuda devlet yetkililerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Çünkü ölmesini istemiyoruz. Daha henüz 18 yaşında. Gün gün nefes sorunları yaşamaya da başladı. Şu anda komada, yüzde 15 bilinci açık. Bu ilaç gelirse belki yaşama ihtimali olacak. Biz Pervin’in yaşamasını, yaşama tekrar dönmesini istiyoruz" dedi.

Anneanne Yüksel Erginim ise torununun kendi yanında büyüdüğünü söyledi. Çocuğun bir ay hastanede yattığı ardından 20 gün kadar eve getirdiklerini kaydeden Erginim, "Çocuk yine kötüleşti ve derhal hastaneye götürdük. Beyindeki tümörün dışında bir de menenjit dediler. Torunumu iyi edebilecek bir ilaç şu anda Türkiye’de yokmuş. Onunla ilgili başvurularımızı yaptık. Çocuk 40 gündür hastanede yatıyor, ilaçların gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz şimdiye kadar hep kendinin yanındaydık, bundan sonra da hep yanındayız. Bu ilaçların Türkiye’ye gelmesi için desteğini bekliyorum. Çocuk gün ve gün ölüme gidiyor. Bize lütfen el atın. Bizim çocuğumuzun dışında başkalarının da çocukları bu durumda olabilir. Bu ilacı ülkemize getirin" ifadelerini kullandı.

