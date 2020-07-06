Komadan çıkan koronavirüs hastaları: Keşke ölseydik...

Pandemi süresince koronavirüs hastalarıyla çalışan doktor Zudin Puthucheary, komadan çıkan koronavirüs hastalarının ölmeyi dilediklerini söyledi. Dr. Puthucheary, yıkıcı zihinsel ve fiziksel travmalar nedeniyle sakinleştirilen koronavirüs hastalarının iyileşme aşamasında da acı verici bir süreçle karşı karşıya olduklarını söyledi.
“Bazı hastaların yaşadığı için mutlu olduklarını söylemeleri iki ila üç yılı bulacak. Bazıları ise ölmeyi tercih edeceğini söyleyecek” diyen Dr. Puthucheary, hastaların komada oldukları sürede sanrı ve halüsinasyonlara maruz kaldığı için bulanık bir bilinç hali ile mücadele ettiklerini belirtti.
Uzmanlar, yalnızca ağır hastalık koşulları nedeniyle değil; tedavide kullanılan ağır ilaçlar nedeniyle de iyileşmek için mücadele vermeleri gerektiğini belirtiyor. Puthucheary, komadaki hastalarda karşılaşılan en acil sorunun kas kaybı olduğunu; bu nedenle kendi başlarına yemek yemek ve su içmek konusunda bile zorlanıldığını söyledi.
Kritik durumdaki komadaki hastalarda bir gün içinde kasların %2-3 oranında kaybedildiğini söyleyen Puthucheary, bu rakamanı 90 kg ağırlığında bir hasta için günde 1 veya 2 kg’lık bir kayıp anlamına geldiğini belirtti.
Puthucheary, hayatta kalan hastaların önünde uzun ve acı verici bir iyileşme süreci olduğunu da sözlerine ekledi
Bazı hastaların kendi başına yemek yemek ve su içebilmek için dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duyacağını söyleyen Puthucheary, hastaların ayrıca bulanık bir bilinçle mücadele etmek zorunda kalacaklarını da sözlerine ekledi. Londra’da Queen Mary Üniversitesi’nde yoğun bakım alanında kıdemli öğretim üyesi olan Dr. Puthucheary, yalnızca 10 gün komada kalan bir hastanın iyileşmesinin aylarca sürebileceğini söylüyor.
Komadan çıkan bir koronavirüs hastasının bir ila beş yıl arasında bir süre boyunca yoğun rehabilitasyona ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Puthucheary, hastaların yataktan kalkmak, banyoya gitmek gibi günlük aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyabileceklerini belirtti. Bazı hastaların yoğun bakım sonrasında çalışamayacak duruma gelebileceğini belirten Puthucheary, özellikle hastalanan doktor, hemşire gibi toplumsal açıdan fiziksel iş gücünün çok önemli olduğu iş kollarındaki insanların ciddi mücadele vermek zorunda kalabileceklerine vurgu yaptı.
Hastalığın ardından gelişecek travma sonrası stres bozukluğuna da dikkat çeken Puthucheary, hastaların yıllar boyunca anksiyete ve depresyonla mücadele etmek zorunda kalabileceklerini belirtti.
Koronavirüs hastalarının yaşayacağı uzun dönem fiziksel etkiler, dünyanın birçok yerinde hala araştırma konusu. Bazı hastalarda, hastalık sonrası akciğer, böbrek, kalp ve beyinde kalıcı hasar meydana çıkabiliyor. Nefes almada zorluk, kas ağrıları gibi şikayetler ise aylarca sürebiliyor.
İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Matt Hancock, hastalığın fiziksel etkilerinin araştırılması için binlerce Covid-19 hastası üzerinde dünya çapında bir araştırma yapıldığını belirtti. İngiliz hükümeti ise hastaneye yatırılan hastalarda virüsün zihinsel ve fiziksel etkilerini ölçümlemek için başlatılan araştırmaya 8.4 milyon pound kaynak aktardı. İngiltere çapında gerçekleştirilecek araştırmada visürten etkilenen hastalardan kan ve akciğer örnekleri toplanarak analiz edilecek. Araştırmada aynı zamanda cinsiyet, etnik köken gibi bireysel özelliklerin iyileşme sürecine olan etkisi de incelenecek.
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