Komadan çıkan koronavirüs hastaları: Keşke ölseydik...

Pandemi süresince koronavirüs hastalarıyla çalışan doktor Zudin Puthucheary, komadan çıkan koronavirüs hastalarının ölmeyi dilediklerini söyledi. Dr. Puthucheary, yıkıcı zihinsel ve fiziksel travmalar nedeniyle sakinleştirilen koronavirüs hastalarının iyileşme aşamasında da acı verici bir süreçle karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Bazı hastaların yaşadığı için mutlu olduklarını söylemeleri iki ila üç yılı bulacak. Bazıları ise ölmeyi tercih edeceğini söyleyecek” diyen Dr. Puthucheary, hastaların komada oldukları sürede sanrı ve halüsinasyonlara maruz kaldığı için bulanık bir bilinç hali ile mücadele ettiklerini belirtti.

Uzmanlar, yalnızca ağır hastalık koşulları nedeniyle değil; tedavide kullanılan ağır ilaçlar nedeniyle de iyileşmek için mücadele vermeleri gerektiğini belirtiyor. Puthucheary, komadaki hastalarda karşılaşılan en acil sorunun kas kaybı olduğunu; bu nedenle kendi başlarına yemek yemek ve su içmek konusunda bile zorlanıldığını söyledi.

Kritik durumdaki komadaki hastalarda bir gün içinde kasların %2-3 oranında kaybedildiğini söyleyen Puthucheary, bu rakamanı 90 kg ağırlığında bir hasta için günde 1 veya 2 kg’lık bir kayıp anlamına geldiğini belirtti.

Puthucheary, hayatta kalan hastaların önünde uzun ve acı verici bir iyileşme süreci olduğunu da sözlerine ekledi