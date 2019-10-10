Komadan çıkan Nisanur'a "yeniden hayata hoş geldin" pastası

Ağrı'da, annesiyle yedikleri konserveden zehirlenen ve Erzurum'da 20 gün yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Nisanur Yaşar'ı doktorlar hastanedeki 48. gününde "Yeniden hayata hoş geldin" yazılı pasta keserek taburcu etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zinnet Yaşar ile kızı Nisanur Yaşar (15) 2 ay önce evde dağlardan toplanan çaşır bitkisinden yapılan konserveden yedi. Yemekten bir gün sonra baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetlerin görülmesi üzerine anne ve kızı ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonrasında anne ile kızı, Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi. Burada Çocuk Yoğun Bakım Palyatif Merkezinde tedaviye alınan Nisanur Yaşar, 20 gün komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kazandı.

Nisanur Yaşar'a doktorlar hastaneden taburcu edileceği 48. gününde "Yeniden hayata hoş geldin" yazılı pasta keserek moral verdi.

Anne Zinnet Yaşar'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

BEAH Çocuk Yoğun Bakım sorumlusu Dr. Nuri Alaçakır, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Nisanur Yaşar ile annesinin besin zehirlenmelerinin en ciddilerinden birini yaşadığını belirterek, yedikleri az bir konserveden ötürü çok ciddi hayati risk taşıyan durumla karşılaştıklarını söyledi.