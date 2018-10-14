Komana Antik Kenti'nin tarihi bin 300 yıl geriye gitti

Bugüne kadar sürdürülen çalışmaların Komana'nın özellikle Ortaçağ'daki merkezi rolünü ortaya koyduğunu belirten Erciyas, buna göre antik kentin 12. ve 14. yüzyıllar arasında Danişmend ile Selçuklu Devleti idaresinde önemli bir üretim, ticaret, tarım merkezi olduğunu anlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentteki çalışmaların gelecek yıllarda da süreceğini söyledi.

Bu yüzyıllarda Komana'nın zengin tarım topraklarında bugün olduğu gibi çeşitli meyve ve sebzeler, tahıl ile yemişler üretildiğini aktaran Erciyas, zengin bir mutfağa sahip yerleşimde hem gıda hem de seramik, cam, metal ve kemik obje üretimi yapıldığını, uzak bölgelerle ticaretin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Özellikle Niksar yolu üzerindeki stratejik konumunun ticaret kervanları, askeri konvoylar ve seyyahların uğrak yeri olmasını sağladığını vurgulayan Erciyas, Bizans döneminden itibaren süren dini öneminin bu alanın kalkınmaya devam etmesini sağladığına işaret etti.

Prof. Dr. Erciyas, kazı çalışmalarının bu yıl 40 gün sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yılki kazılarda Helenistik dönem yerleşimine dair izlere rastlandı. Bu da antik kentin tarihini bin 300 yıl geriye götürmektedir. Bu izler hem mimari kalıntıları hem de arkeolojik buluntuları içermektedir. Bugüne kadar yalnızca yüzeyde ve çok az sayıda rastlanılan bu tür buluntuların arkeolojik kontekstlerde ortaya çıkması, Komana'nın Mitridat Krallığı'nın kült merkezi olarak karakterini ortaya koyacaktır."