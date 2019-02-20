Komando bıçaklı Afgan gasp şüphelileri yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Isparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen ve polisin operasyonuyla yakalanan Afganistan uyruklu Samir Rustemi, Mohamadsadeg Tanha, Farıd Eıstaalıngzey ve Muhammad Zakriya Usuq, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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