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Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 23:33 | Son Güncelleme

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, askeri araçlar ve mühimmatları ile birlikte 6 ayrı askeri konvoy Suriye’nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti.Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, mühimmat ve askeri araçlarla birlikte 6 ayrı askeri konvoy Gaziantep ve Hatay üzerinden Kilis’e geldi.

Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, askeri araçlar ve mühimmatları ile birlikte 6 ayrı askeri konvoy Suriye’nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti.

Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, mühimmat ve askeri araçlarla birlikte 6 ayrı askeri konvoy Gaziantep ve Hatay üzerinden Kilis’e geldi. Buradan komandolar ile askeri araçlar, Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye’nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Birliklerin Suriye’de PYD’nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. Sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.

Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti

Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti

Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti

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