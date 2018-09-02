Komando erleri, 34 yıl sonra Bigadiç'te buluştu

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde, vatani görevlerini aynı komando timinde yapan ve sonrasında birbirlerini hiç görmeyen 19 asker arkadaşı, 34 yıl sonra bir araya geldi.

Acemi birliklerini 1983 yılında Isparta Eğridir Komando Eğitim Alayı’nda, usta birliği görevlerini ise Van’da komando olarak yapan 19 asker arkadaşı, 34 yıl sonra buluştu. Bigadiç’in Çekirdekli Mahallesi’nde oturan Hüseyin Öke (55), sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtiği askerlik arkadaşlarını bir araya getirdi. Bigadiç’in mesire yeri olan Cevizli mevkiinde buluşan eski komandolar hasret giderirken, birlikte eski günleri yad ettiler. Asker arkadaşları, davul zurna eşliğinde birlikte halkoyunları oynadılar.

Askerlik günlerini arkadaşları ile birlikte yeniden yaşadıklarını söyleyen Güzeyin Öke, bazı arkadaşlarının hasta oldukları ya da hayatta olmadıkları için aralarında olamadığını belirtti. Her yıl yeniden buluşma kararı aldıklarını belirten Öke, “Ülkemizin askeri güce ve eğitimli komando takımına ihtiyacı olduğunda biz dimdik ayaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Savunma Bakanımız görev verdiğinde koşa koşa vatan için ölüme bile gitmeye hazırız” dedi.

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