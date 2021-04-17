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  4. Komando gibi iz sürüyorlar! Ailece dağlarda gezerek süs taşı arıyorlar

Komando gibi iz sürüyorlar! Ailece dağlarda gezerek süs taşı arıyorlar

17.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan bir aile komandolar gibi sarp arazilerde ve dağlarda süs taşı arıyor. Türkiye'nin farklı yerlerini dolaşan aile buldukları süs taşlarını makinelerde işleyerek takı malzemesi haline getiriyor.

Komando gibi iz sürüyorlar! Ailece dağlarda gezerek süs taşı arıyorlar

10 sene önce süs taşlarına ilgi duymaları sonucunda Türkiye'ni farklı yerlerine keşif yapmak için yola çıkan Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Kocagülle ailesi, çıktıkları bu yolda birçok farklı çeşit süs taşı buldu. Bunu zamanla bir meslek haline getiren aile aldıkları "Elmas Derecelendirme Uzmanı" belgeleri ile resmi olarak süs taşı işi yapmaya başladı. Önce dağlık, taşlık arazilerde ellerinde çekiçler ile taşları kırarak süs taşı arayan aile uzun bir arayış sonunda buldukları taşları evlerinde kurdukları mini atölyede bir takım işlemden geçiriyor. Süs taşı ilk olarak kendi yaptıkları makine üzerinde kalın bir zımparadan geçiyor, akabinde yontulmak için yapıştırılıyor. Yontulan taşlar sonrasında kesilerek takıya dönüştürülüyor. Yorucu geçen süreç sonunda aile yaptıkları takıları satarak geçimlerini sağlıyor.

''BİZ AİLECEK BU İŞİ YAPIYORUZ''

Sedat, Hurşit ve Şükrü Kocagülle kardeşler olarak süs taşlarını arazilerden bulma konusunda bir atak yaptıklarını belirten Sedat Kocagülle (44), "Biz Türkiye'deki süs taşlarını arazilerde bulma konusunda son zamanlar büyük bir atak yaptık. Şu anda Ayvacık'ta 5-6 çeşit süs taşı bulduk. Biz bu taşları buluyoruz, sonrasında bu taşları kesiyoruz, işliyoruz ve bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Aynı zamanda gençleri de yetiştiriyoruz. Burası bir fındık memleketi ama burada alternatif bir iş oldu. Her gün yeni yeni taşlar buluyoruz. Bunları faset kesim yapıyoruz. Bizler büyük emekler vererek bu sektörün canlanmasında çok büyük rol oynadık. Ayvacık'ta çok güzel taşlar olduğunu fark ettik. Biz ailecek bu işi yapıyoruz. Bizim amacımız daha çok insana bu işi öğreterek insanların geçimine katkıda bulunmak. Bunun için de çalışıyoruz. Süs taşları konusunda ülkemizi daha ileriye taşımak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bizler kızım, kız kardeşim ve diğer erkek kardeşlerim aynı zamanda elmas derecelendirme uzmanıyız" dedi.

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''ELMAS HARİÇ NEREDEYSE BÜTÜN DEĞERLİ TAŞLARI KESTİM''

Genç yaşında profesyonel kesim ustası olduğu söyleyen Sedat Kocagülle'nin kızı Semanur Kocagülle (19) ise, "Yaklaşık 2 senedir profesyonel faset kesim yapıyorum. Aynı zamanda üniversite okuyorum ama artık bu benim işim oldu. Kendimi daha fazla bu işe bıraktım. Elmas hariç neredeyse bütün değerli taşları kestim. Aynı zamanda elmas derecelendirme uzmanıyım. Babam getiriyor, biz de kesiyoruz. Kestiğimiz taşları takıya dönüştürüyoruz. Birçok fazla kişiye hitap ediyoruz. Onlar bizden istekte bulunuyor, biz de onların istediği biçimde kesiyoruz. Ben bu işi artık seviyorum. Bu işi artık benimsedim. Sabah erkenden kalkıyorum, kesimimi yapıyorum. Babam taş getiriyor, beraber bakıyoruz. Bazen beraber araziye çıkıyoruz" diye konuştu.

''PIRLANTA OLABİLECEK TAŞLARI ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ''

Ayvacık'ta florit taşı bulduklarını söyleyen Şükrü Kocagülle (39), "Florit türü olan bir yere denk geldik. Güzel kesimlik florit aradık. Birkaç parça bulduk, içinde mor damarları olan florit. Kesilince güzel parçalar çıktı. Onları kesip içinden ne çıkacağını göreceğiz. Bu şekilde Türkiye'nin dört bir tarafını gezip süs taşları, kesilebilecek, fasit kesime gelebilecek, pırlanta olabilecek taşları araştırmaya devam ediyoruz. Yeri geldiği zaman uçurumlarda, yeri geldiği zaman kayalıklarda, derelerde hepsini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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