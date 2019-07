Komando gibi tırmanıp, suda yürüyüş yaptılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirdiği ’çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliğinin kapsamı genişletilerek, her hafta çocuklar için yeni aktiviteler sunuluyor. Çocuklar araç lastiklerinden oluşturulan parkurda komanda gibi tırmanırken, suda yürüyüş yaptı.

Tırmanma parkuru, kaydırak, tüneller, kaygan zemin, kano gibi birbirinden heyecanlı aktivitelerin yer aldığı etkinlikte çocuklar, geçtiğimiz hafta sonu Toroslar’dan kamyonlarla alana taşınan karda doyasıya oynamıştı. Bu hafta ise alanın kapasitesi daha aktif kullanılarak, çocuklar komando yürüyüşü ve hazırlanan yapay kanalda suda yürüyüş etkinliklerine katıldı. Etkinliğe ilk kez gelen çok sayıda çocuk, büyük bir alana yayılmış parkurlarda hafta sonunun tadını çıkarttı. Kentin belirli noktalarından sağlanan ücretsiz ulaşım ile ilgili detaylı bilgiler Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu, bu etkinliklerle çocukları apartmanlardan dışarı çıkarmak istediklerini belirterek, “Toprağa, suya dokunsunlar. Kendilerine güvenlerini artırmak istiyoruz, aslında asıl amacımız bu. Hemen etkisini de görüyoruz aslında. Daha buradan çıkmadan çocuklar değişmiş oluyorlar. Bundan sonra da eğitime başlayacağız artık” dedi.

İlk etkinlikten bu yana heyecanın ve katılımın katlanarak artığını ifade eden Dokucu, “Artık ‘anne anne’ demiyor, kendileri alıp başlarını gidiyor. Çok olumlu etkisini görüyoruz, gelişmelerin farkındayız. Bu tarz çalışmaları eğer bütçemiz el verirse Mersin’in tamamına yayacağız. Her hafta yeni şeyler ekliyoruz. Her hafta hem potansiyelimizi hem de etkinlik çeşitlerimizi artırarak devam edeceğiz. Buyursunlar gelsinler, herkese açık. Otobüs kaldırıyoruz şehirlerden" diye konuştu.

Etkinlikte doyasıya eğlenen Kerem Baysal ise, "Parkur yaptık, havuza girdik, komando yürüyüşü yaptık” diyerek heyecanını dile getirirken, Deniz Özdestici de “Biz bu etkinlikte çok eğlendik. Belediye Başkanımıza bize böyle bir etkinlik sunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe çocuğuyla katılan Nevin Ertaş ise ilk defa geldiği etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “Biz dairede oturuyoruz. Çocuklar evin içinde kapalı kalıyorlardı. Çok güzel oldu. Çok güzel bir ortam, hem de parkurlarda çok güzel eğlendiler. Belediye Başkanımıza bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bizler için de değişiklik oluyor aslında. Evden çıkıyoruz, insanlarla tanışıyoruz, insanlarla muhabbet ediyoruz bu şekilde. Ben ilk kez geliyorum. Biz Yeşil Mahalle’den geldik buraya, muhtarlığımızın önünden aldılar bizi. Hiç zorluk çekmedik" ifadelerini kullandı.

Her hafta düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak isteyen, ancak ulaşım imkanı olmayan aileler için Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs kaldırılıyor. Düzenli olarak yapılan etkinliklere katılmak isteyen aileler ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun sosyal medya hesaplarını takip ederek etkinliklerin tarihini, saatini ve otobüs hareket yerlerini öğrenebiliyor.