Komando uzman erbaş kazada öldü (2)

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren Uzman Erbaş Özgen Özgen'in, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ve Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman aileyi ziyaret etti. Evin önünde ailenin taziyeleri kabul etmesi için alan oluşturuldu. Özgen'in ailesi ve komşuları balkonlarına dev Türk bayrakları astı. Ailesinin 3 çocuğundan bekar olan Özgen'in polis emeklisi olan babasının vefat ettiği, annesi Fatma Özgen'in ise yalnız yaşadığı ifade edildi. Özgen'in memleketine en son Kurban Bayramı'nda geldiği belirtildi.
Uzman Erbaş Özgen Özgen'in, yarın Taraklı'da Kurşunlu Yunus Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
Aziz GÜVENER/TARAKLI(Sakarya), (DHA)
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