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Komandolar 2 metre karda operasyonda

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Komandolar 2 metre karda operasyonda

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkâri kırsalı. Kar kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Komandolar 2 metre karda operasyondaKomandolar 2 metre karda operasyondaKomandolar 2 metre karda operasyonda

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