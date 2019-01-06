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Komandolar, eksi 5 derecede terör operasyonunda

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

TERÖRLE zorlu kış şartlarında da mücadeleyi aralıksız sürdüren komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe'de operasyon düzenledi.

Komandolar, eksi 5 derecede terör operasyonunda

Mücahit YOLCU- Serdar SUNAR/ŞIRNAK, (DHA) - TERÖRLE zorlu kış şartlarında da mücadeleyi aralıksız sürdüren komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe'de operasyon düzenledi. Karla kaplı dağ eteklerinde yerli üretim silah ve teçhizatla eksi 5 derecede operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin izini sürdü.
6'ncı Komando Tugayı komutasında bulunan Şırnak'taki Görmeç Üs Bölgesi'nde görevli komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları blokunda başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadele operasyonlarını ağır kış şartlarında da aralıksız sürdürüyor. Şırnak'ta çevresi karla kaplı ve sisli Cudi, Gabar, Namaz ile Yassı (Ciraf) dağları arasındaki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe'de, komandoların eksi 5 derecede yürüttüğü terörle mücadele operasyonu, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibince görüntülendi.
ANT İÇİP, OPERASYONA ÇIKIYORLAR
Karla kaplı olan ve yağışın da etkisini sürdürdüğü üs bölgesinde, komutanlarından operasyon talimatını alan komandolar, tamamen yerli silah ve teçhizatını kuşandıktan sonra yan yana diziliyor. 'Korku nedir, bilmeyiz' diye başlayan Komando Andı'nı hep birlikte söyleyen komandolar, seslerini dağlarda yankılatıyor. Karlı ve sisli havada ant içen komandolar, ardından zırhlı araçlara biniyor.
Komandoların ağır kış şartlarında kullandıkları silah ve teçhizatın tamamı, yerli üretimden oluşuyor. Mehmetçik, karla kaplı dağlarda, tamamı yerli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT), Keskin Nişancı Tüfeği (KNT-76) ve Shutkan Av Tüfeği ile soğuk iklim üniforması ve su geçirmez soğuk iklim botu kullanıyor. Komandolar, operasyonlarda kullandıkları MPT-55, MPT-55K, MPT-76, KNT-76 ve Shutkan av tüfeğiyle teröristlere ağır kış şartlarında darbe vuruyor.
AYAK BASILMAYAN YER YOK
Üs bölgesinden araçla ayrılan komandolar, zırhlı aracın ilerleyebileceği son noktaya kadar geldikten sonra inip, önce çevre güvenliği alıyor. Zırhlı araç, üzerindeki FNMAC makineli tüfekle teröristlerin muhtemel geçiş ve temasına karşı önlem atışıyla bölgeden uzaklaştırılırken, komandolar da hilal şeklinde dizilip, kol komutanlarından operasyona ilişkin talimatları alıyor. Mayın arama köpeği 'Kral'ı da kullanan 18 kişilik komando kolu, ikiye bölünüp, karla kaplı tepede arazi arama ve taraması yapıyor. Karla kaplı dağların zirvelerine kadar karış karış ayak basan komandolar, ağır kış şartlarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin izini sürüyor. Yüksek rakımlı dağlarda komandolar, bugüne kadar teröristlerin sığınak olarak kullandığı çok sayıda mağarayı tespit edip, içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti. Çoğu operasyonda geceyi dağda kar üstünde geçiren komandolar, operasyon dönüşü üs bölgesindeki komutanlarına vukuat tekmili veriyor. Komutanların 'Allah yar ve yardımcınız olsun' duasıyla operasyona gönderdiği komandolar, bu kez 'Komandolar hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoş geldiniz' sözleriyle karşılanıyor.

​FOTOĞRAFLI

Komandolar, eksi 5 derecede terör operasyonundaKomandolar, eksi 5 derecede terör operasyonundaKomandolar, eksi 5 derecede terör operasyonundaKomandolar, eksi 5 derecede terör operasyonunda

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