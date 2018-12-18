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Komandolar, engel tanımıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından 'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları' yazısı ile paylaştı.

Komandolar, engel tanımıyor

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından 'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları' yazısı ile paylaştı.
Komandolar, yurt içinde ve sınır ötesinde zor arazi koşullarında terörle mücadele harekatı kapsamındaki operasyonları sürdürüyor. Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve mağara olarak kullanma ihtimali olan bölgelerde her deliğe bakılıyor. Komandolar, zor koşullarda yürütülen operasyonlarda karşılaştıkları tüm engelleri de aşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından 'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları.' notuyla paylaştı.

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