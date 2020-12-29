Komandolar Fırat Kalkanı bölgesine geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile askeri araç ve personel taşıyan otobüsler Fırat Kalkanı bölgesine sevk edildi.

Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Hatay üzerinden Kilis’e gelen komando birliklerinin sevkiyatı sürüyor. Suriye’de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, askeri araçlar ve personel taşıyan otobüsler ile askeri araçlar Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye gönderildi. Komando birliklerinin Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapacağı bildirildi.

