Komandolar 'girilmez' denen her noktayı karış karış temizledi! PKK'dan temizlenen Cudi Dağı ilk kez görüntülendi

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yıllarca yuvalanıp kanlı saldırılar düzenlediği Türkiye-Irak-Suriye üçgenindeki Cudi Dağı terörden arındırıldı. Komandolar girilmez denen her noktayı karış karış temizledi.

Nuh'un Gemisi'nin konuşlandığı yer olarak da ifade edilen bölgede, yıllarca eli kanlı terör örgütü, bir çok hain saldırı düzenledi. Son yapılan operasyonlarla örgüte burada büyük bir darbe vurulmuş oldu. Komandolar, bölgedeki her noktaya hakim olurken Cudi Dağı tamamen terörden temizlendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TRT Haber, jandarma helikopteriyle terörden temizlenen Cudi Dağı'nı havdan görüntüledi.

"CUDİ DAĞI'NDAN ÖRGÜT TAMAMEN TEMİZLENMİŞTİR"

Görümlü Jandarma KOmando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Ahmet Erdoğlu yaptığı açıklamada "300 kilomterelik bir alana tekabül eden bir bölge burası. Cudi Dağı örgüt için stratejik açıdan çok önemli bir yer. Özellikle Suriye ve Irak sınırında bulunması, örgütün ilk giriş noktasının burası olması ve buradan da diğer bölgelere geçsin olması nedeniyle örgüt için kritik bir yer. Ancak azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadeleyle şu anda Cudi Dağı'ndan örgüt tamamen temizlenmiştir. Hiçbir örgüt mensubu şu saatten sonra Cudi'de barınamayacaktır. Örgütün son kaldığı yer burasıydı."