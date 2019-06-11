HABER

Komandolar kan bağışında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli komandolar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında kan bağışı yaptı

SİNOP (AA) - Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan komandolar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı binasında oluşturulan stantta, komandolar kan bağışı yaptı.

Komandolar, vatandaşlara da kan bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş da komandolarla kan bağışında bulunarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Altınbaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Komandolara kan bağışından dolayı teşekkür eden Altınbaş, bu tür etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Ataşehir'de öğrenciler yeteneklerini sergilediAtaşehir'de öğrenciler yeteneklerini sergiledi
Atık pil toplama şampiyonları belli olduAtık pil toplama şampiyonları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma teşkilatı kan bağışı Komando sinop

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Karlov suikasti davasında yeni gelişme

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterler devreye girdi

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.