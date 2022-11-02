HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" parolasıyla görevde

Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" parolasıyla görevde

02.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda kış öncesi "ara bul yok et" parolasıyla operasyonlar düzenliyor.

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Terörle mücadele başta olmak üzere göçmen ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu sevkiyatlarına karşı kırsalda yoğun mesai yapan komandolar, faaliyetlerini herhangi bir istihbari bilgi ya da ihbar beklemeden yürütüyor.

Şu sıralar kış öncesi Ağrı Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yoğun operasyonlar yürüten komandolar, yüksek rakımda zorlu arazi koşullarına sahip bölgeleri didik didik tarıyor.

Kayalık, yüksek tepeler ve derin vadilerle çevrili bölgede her türlü olumsuz hava koşullarında dahi görevini sürdüren kahraman Mehmetçik, özel eğitimli dedektör köpekler ve teknolojinin her türlü imkanından da yararlanıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameraları kullanan komandolara, zaman zaman İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı havadan destek sağlıyor.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren komandolar, İran sınırından ülkeye geçişleri engellemek için Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nın hakim tepelerindeki üs bölgelerinde de elleri tetikte 7/24 görevde bulunuyor.

"DAİMA HAZIR" OLMAK İÇİN EĞİTİMLERİNİ AKSATMIYORLAR

Zorlu operasyonlara "daima hazır" olmak için eğitimlerini aksatmayan komandolar, zaman zaman gerçeği aratmayan tatbikatlarla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.

Ağrı Dağı bölgesinin hakim noktalarında teyakkuzda olan komandoların yaptığı tatbikatta, senaryo gereği komandolar "ara bul yok et" parolasıyla operasyona çıktı.

Operasyon merkezinde komutanlardan bölgedeki son durumla ilgili bilgi alan komandolar, silahlarını kuşanıp zırhlı araçlarla operasyon bölgesine ulaştırıldı.

Burada daha sonra arazide arama tarama faaliyetlerine başlayan askerler, Ağrı Dağı’nın yaklaşık 2 bin 870 rakımdaki hakim tepelerine konuşlandı.

İlk birliğin intikalinin ardından, takviye kuvvet olarak Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda bekleyen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı ve "Rüzgarlar" olarak bilinen 2. Komando Taburu birlikleri de zırhlı araçlarla bölgeye intikal etti.

KAÇIŞLARA KARŞI OPERASYONA HAVADAN DESTEK VERİLDİ

Daha sonra teröristlerin kaçış güzergahlarının denetim altında tutulması amacıyla Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı pistinden kalkan ve içinde teçhizatlı timin bulunduğu Skorsky helikopter operasyona havadan destek verdi.

Teröristlerin bulunduğu alanı çembere alan komandolar, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristleri etkisiz hale getirdi.

Başta Ağrı Dağı olmak üzere Tendürek ve bölgedeki hakim noktalarda teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, tatbikatın sonunda ise "Komando Andı" okudu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükçekmece'de cesetler bulundu! O film..Büyükçekmece'de cesetler bulundu! O film..
Bursa'da fabrika yangını! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldüBursa'da fabrika yangını! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü
Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümleHasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı terörist helikopter operasyon tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Yaşlı adam kazla baş edemeyip torununu kalkan olarak kullandı!

Yaşlı adam kazla baş edemeyip torununu kalkan olarak kullandı!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.