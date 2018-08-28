HABER

Komandolar "Ruhunu Keşfet" klibi için kamera karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Eğirdir Dağ Komando Okulundan 12 komando, Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Oğuz Sırmalı'nın "Ruhunu Keşfet" isimli şarkısının klibi için kamera karşısına geçti - 29 Ağustos akşamı yayınlacak klipte komandoların eğitim aşamaları yer alıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulundan 12 komando, Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Oğuz Sırmalı'nın "Ruhunu Keşfet" isimli şarkısının klibinde yer aldı.

Sanatçı Sırmalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Yağmur Kokusu" albümünde yer alan sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi Deniz Bijen Rahimi'ye ait olan "Ruhunu Keşfet" şarkısına, Oğuzhan Ejderoğlu yönetmenliğinde Eğirdir Dağ Komando Okulunda klip çektiklerini belirtti.

Türk ordusunun seçkin komandosunun eğitim aşamalarının aktarıldığı ve fragmanı yayınlanan klipte, 10 komando uzman çavuş, bir komando astsubay üstçavuş ve bir komando yüzbaşının kamera karşısına geçtiğini belirten Sırmalı, çekimlerde yüzlerce mermi ve c3 patlayıcı kullanıldığını ifade etti.

Klipte ayrıca Türk bayrağı altında ant içilerek komando kepinin takıldığı bin 750 metre yükseklikte bulunan Sivritepe'ye de çıkıldığını anlatan Sırmalı, 2 gün süren çekimlerin tamamlandığını dile getirdi.

Sırmalı, şunları kaydetti:

"Gurur, güven, ani karar verebilme yeteneği ile düşman, hava ve arazinin doğuracağı zorluk ve engelleri yenerek, önderlik etme, dayanma ve başarı gösterme yeteneğine sahip bu seçkin ve savaşçı askerlerin benim klibimde rol almasının bana verdiği gururu kelimelere dökmem mümkün değil. Onlar ülkemizin gururu komandolar. En zor şartlarda metanetle hareket edebilen ve her koşul altında görev yapabilen kahramanlarımızdır. Ben de bir sanatçı olarak bu zor mesleği müziğimin getirdiği coşku ile anlatmaya çalışıyorum. Bu sebeple klibin daha anlamlı olması için Zafer Bayramı haftamıza yetiştirerek 29 Ağustos akşamı yayınlamaya karar verdik."

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
Sürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktıSürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktı
Derik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildiDerik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
klip Komando Ruhunu Keşfet

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu! Tanesini 400 bin dolara satacaklardı

İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu! Tanesini 400 bin dolara satacaklardı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

155'e kendi düğününü ihbar etti!

155'e kendi düğününü ihbar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.