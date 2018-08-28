Eğirdir Dağ Komando Okulundan 12 komando, Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Oğuz Sırmalı'nın "Ruhunu Keşfet" isimli şarkısının klibinde yer aldı.

Sanatçı Sırmalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Yağmur Kokusu" albümünde yer alan sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi Deniz Bijen Rahimi'ye ait olan "Ruhunu Keşfet" şarkısına, Oğuzhan Ejderoğlu yönetmenliğinde Eğirdir Dağ Komando Okulunda klip çektiklerini belirtti.

Türk ordusunun seçkin komandosunun eğitim aşamalarının aktarıldığı ve fragmanı yayınlanan klipte, 10 komando uzman çavuş, bir komando astsubay üstçavuş ve bir komando yüzbaşının kamera karşısına geçtiğini belirten Sırmalı, çekimlerde yüzlerce mermi ve c3 patlayıcı kullanıldığını ifade etti.

Klipte ayrıca Türk bayrağı altında ant içilerek komando kepinin takıldığı bin 750 metre yükseklikte bulunan Sivritepe'ye de çıkıldığını anlatan Sırmalı, 2 gün süren çekimlerin tamamlandığını dile getirdi.

Sırmalı, şunları kaydetti:

"Gurur, güven, ani karar verebilme yeteneği ile düşman, hava ve arazinin doğuracağı zorluk ve engelleri yenerek, önderlik etme, dayanma ve başarı gösterme yeteneğine sahip bu seçkin ve savaşçı askerlerin benim klibimde rol almasının bana verdiği gururu kelimelere dökmem mümkün değil. Onlar ülkemizin gururu komandolar. En zor şartlarda metanetle hareket edebilen ve her koşul altında görev yapabilen kahramanlarımızdır. Ben de bir sanatçı olarak bu zor mesleği müziğimin getirdiği coşku ile anlatmaya çalışıyorum. Bu sebeple klibin daha anlamlı olması için Zafer Bayramı haftamıza yetiştirerek 29 Ağustos akşamı yayınlamaya karar verdik."

