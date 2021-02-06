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Komandolar terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor

06.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli komandoların terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, “ ’Şahikalar üstünde meydan okur bu erler, yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler’ Hakkari’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Kahraman Komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" notuyla yapılan paylaşımda, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçikler’in fotoğrafları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli komandoların terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, “ ’Şahikalar üstünde meydan okur bu erler, yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler’ Hakkari’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Kahraman Komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" notuyla yapılan paylaşımda, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçikler’in fotoğrafları paylaşıldı.

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