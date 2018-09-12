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Komandolardan nefes kesen kule eğitimi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda çok maksatlı kulede çalışma yapan komandolar, becerileriyle göz doldurdu. "Helikopter", "kaplan" ve "örümcek" adı verilen yöntemlerle yaklaşık 80 metre uzunluğundaki zorlu kuleden inen komandolar, dosta güven, düşmana korku salıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, sosyal paylaşım hesaplarından, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında çalışmalar yürüten komandoların eğitimlerine ilişkin video paylaştı.

"Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri" başlığıyla paylaşılan videoda, Türk komandolarının zorlu eğitimleri nasıl kolaylıkla geçtikleri gözler önüne serildi. Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki "çok maksatlı kule"de eğitim yapan komandolar, "helikopter", "kaplan" ve "örümcek" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Komando eğitim

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