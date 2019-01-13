Komandoların kayaklı hafif silah atışı

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Hakkari'de komandolar\u0131n kayakl\u0131 hafif silah at\u0131\u015f e\u011fitiminin g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini payla\u015ft\u0131. \nBakanl\u0131\u011f\u0131n Twitter adresinden yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, komandolar\u0131n e\u011fitimdeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri, "G\u00fc\u00e7l\u00fcy\u00fcz, Cesuruz, Haz\u0131r\u0131z" notuyla payla\u015f\u0131ld\u0131.K\u00f6t\u00fc haber! Bu telefonu kullananlar art\u0131k WhatsApp kullanamayacak!Manisa'da, 630 su ta\u015fk\u0131n\u0131nda 180 ki\u015fi tahliye edildiKartalkaya'n\u0131n zorlu yolu, k\u00f6yl\u00fclere ge\u00e7im kap\u0131s\u0131 oldu
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